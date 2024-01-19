Объем производства лекарств в Москве вырос почти в два раза за 11 месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За 11 месяцев 2023 года в Москве почти в два раза вырос объем производства лекарственных средств и материалов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выпуском такой продукции в Москве занимаются 95 предприятий. Их производство за 11 месяцев 2023 года выросло на 47,2%.

"Кроме того, столичные фармпредприятия за январь – ноябрь прошлого года отгрузили товаров более чем на 228 миллиардов рублей, что на 8,3% больше, чем в 2022-м", – сообщил Ефимов.

Столичные предприятия специализируются на выпуске противоопухолевых и гормональных препаратов, лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и других.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что за указанный период компании произвели 16 миллионов упаковок диагностических реагентов, более 3,7 миллиона ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, а также свыше 24 миллионов упаковок препаратов для лечения нервной системы.

Фармпредприятиям в Москве оказывается поддержка. В частности, Московский эндокринный завод, получивший статус промышленного технопарка, платит налоги по сниженной ставке, а сэкономленные средства инвестирует в развитие производства.

Ранее стало известно, что в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов на фармпредприятиях Москвы создадут 1,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты.

