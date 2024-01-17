Сертификат халяль впервые выдали в РФ производителю инсулинов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Инсулины, которые выпускает фармкомпания "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производителя.

Там отметили, что Совет Муфтиев России сертифицировал как соответствующие нормам все инсулины и субстанции, из которых они производятся, имеющиеся в портфеле "Герофарма". Сертификат будет действовать до конца 2026 года.

В компании напомнили, что соответствующая система была признана на российском уровне в 2009 году. Халяльными признаются препараты, в производстве которых использованы только разрешенные в соответствии с нормами ислама ингредиенты.

В частности, в составах лекарств не должно быть спирта, крови и клеток тканей свиней. Также халяльными не могут считаться медикаменты, которые изготовлены на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама.

При этом именно строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому в производстве препаратов до 1980-х годов использовался инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят. В "Герофарме" подчеркнули, что их препараты синтезируются при помощи микроорганизмов в современных лабораториях.

Между тем гендиректор DSM Group Сергей Шуляк подтвердил, что это первые инсулины в российской фарминдустрии, получившие подобный сертификат. По его мнению, это связано с экспортными планами компании.

Ранее Роскачество выдало сертификацию халяль первому предприятию общественного питания. Им оказался ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay в Уфе.

До этого стало известно, что некоторая продукция кондитерской фабрики "Красный октябрь", включая шоколад и конфеты "Аленка", стала халяльной. Кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации сертификат халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь".

Этот документ стал первым в РФ, который внесли в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

"Городской стандарт": мясо "халяль"