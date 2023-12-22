Первый ресторан в РФ получил сертификат халяль от Роскачества

Фото: vk.com/zaman_tbt

Роскачество выдало сертификацию халяль первому предприятию общественного питания. Им оказался ресторан татарской кухни "Zaman by Tubatay" в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Знак соответствия "Халяль. Сертифицировано Роскачеством" является особой маркировкой, которая подтверждает качество продукции и соответствие требованиям халяль.

В сертификацию входят оценка блюд и ингредиентов, а также проверка заведения. В ресторане не должны находиться элементы интерьера, противоречащие этике ислама. Также особое внимание обращается на внешний вид сотрудников заведения и способы обслуживания. В таких заведениях должна располагаться молельная комната. В частности, требования затрагивают санитарно-гигиенические условия, соблюдения GMP и концепцию ХАССП.

Ранее стало известно, что некоторая продукция кондитерской фабрики "Красный октябрь", включая шоколад и конфеты "Аленка", стала халяльной. Кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации сертификат халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Этот документ стал первым в РФ, который внесли в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

До этого Владимир Путин согласился попробовать фастфуд уфимской Aibat Hallyar. Основатель компании Марат Насхутдинов выразил надежду, чтобы уфимскую кухню узнавали не только на Урале, но и по всей стране. В ответ Путин пообещал продолжать поддерживать отечественных производителей в сфере питания.

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