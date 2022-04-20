Путин пообещал попробовать башкирский фастфуд

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин пообещал попробовать фастфуд уфимской Aibat Hallyar. Ее основатель Марат Насхутдинов представил блюда на заседании платформы "Россия – страна возможностей".
"Мечтаю, чтобы о нашей кухне знали не только на Урале, но и во всей стране, в мире. На фоне того, что сейчас с рынка уходят зарубежные сети, я могу вас смело заверить, что голодным никто точно не останется, могу эту ношу взять на себя", – сказал предприниматель.
Президент отметил, что многие компании заявляют, что уходят с рынка, но не делают этого до конца. При этом, по словам Путина, прекращение их работы в России открывает возможности для местных предпринимателей, что только приведет к повышению качества обслуживания россиян.
Однако он заметил, что зарубежные компании используют российские качественные продукты.
"Мы будем и дальше искать всяческие формы поддержки этого вида деятельности, потому что это относится к той сфере, которая востребована нашими гражданами каждый день. Кушать хочется всем и каждый день и не один раз в день, поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна", – добавил российский лидер.
Бизнесмен пояснил, что в будущем планирует перейти на халяль. Путин назвал это хорошим и благородным бизнесом.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу сотрудников.
Правительство выделило 1 млрд рублей на гранты для развития сетей фастфуда в столице
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