Путин пообещал попробовать башкирский фастфуд

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Владимир Путин пообещал попробовать фастфуд уфимской Aibat Hallyar. Ее основатель Марат Насхутдинов представил блюда на заседании платформы "Россия – страна возможностей".

"Мечтаю, чтобы о нашей кухне знали не только на Урале, но и во всей стране, в мире. На фоне того, что сейчас с рынка уходят зарубежные сети, я могу вас смело заверить, что голодным никто точно не останется, могу эту ношу взять на себя", – сказал предприниматель.

Президент отметил, что многие компании заявляют, что уходят с рынка, но не делают этого до конца. При этом, по словам Путина, прекращение их работы в России открывает возможности для местных предпринимателей, что только приведет к повышению качества обслуживания россиян.

Однако он заметил, что зарубежные компании используют российские качественные продукты.

"Мы будем и дальше искать всяческие формы поддержки этого вида деятельности, потому что это относится к той сфере, которая востребована нашими гражданами каждый день. Кушать хочется всем и каждый день и не один раз в день, поэтому организация вашей работы чрезвычайно важна", – добавил российский лидер.

Бизнесмен пояснил, что в будущем планирует перейти на халяль. Путин назвал это хорошим и благородным бизнесом.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу сотрудников.

