Собянин рассказал, как Московская цифровая киноплатформа помогает развитию кино

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Услугами Московской цифровой киноплатформы с сентября воспользовались уже около 400 раз, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что речь идет о едином сервисе по организации кино-, теле- и видеосъемок на территории Москвы. С помощью него можно забронировать локацию для съемок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы.

В пилотном режиме киноплатформу запустили в конце сентября. Порядка 238 поданных с этого времени заявок связаны с бронированием локаций для съемок в столице. Всего на платформе можно выбрать более 520 объектов, среди которых – исторические и современные улицы, усадьбы, особняки, музеи и библиотеки, вузы, школы, больницы, промышленные предприятия и даже парковки.

Чтобы представителям киноиндустрии было легче подобрать подходящую площадку, в киноплатформу встроили 3D-модели и панорамы некоторых объектов из Цифрового двойника Москвы. Пока эта опция доступна для спортивных объектов, однако в будущем ЗD-модели получат и другие кинолокации Москвы.

Помимо натурных съемок, пользователи сервиса могут забронировать 12 студийных площадок с 83 павильонами и в трех кластерах – МЕТМАШ, Кинопарке "Москино" и Киностудии имени Максима Горького.

Еще около 180 вопросов, решенных с помощью сервиса, касались аренды оборудования. Это и осветительные приборы, и звуковое оборудование, и подъемники, и различные кабели, и дымовые пушки. Каталог активно пополняется реквизитом киносклада "Жар Птица", а в ближайшем будущем его дополнят реквизитом Киностудии имени Максима Горького.

"Благодаря Московской цифровой киноплатформе индустрия кино получила важнейшее конкурентное преимущество – быстрый и необременительный доступ к съемочной инфраструктуре. Для бизнеса это значит снижение стоимости производства. А для зрителя – больше хороших фильмов", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что новый сервис стал частью масштабной столичной цифровой экосистемы. Чтобы пользоваться его возможностями, нужно авторизоваться через учетную запись портала mos.ru.

Ранее сообщалось, что новая платформа будет работать по принципу одного окна, что позволит упростить задачу по аренде необходимых помещений, аппаратуры и согласованию съемок. Для получения услуг гражданам необходимо зарегистрироваться на сайте и подать электронную заявку.

Сервис помогает в предоставлении киносвета, спецэффектов, коммутации и другой технике вплоть до необходимого транспорта. В системе есть и реквизит в виде 240 тысяч единиц мебели, одежды, бутафории, декораций и других объектов.

Киноплатформа позволяет кинопроизводителям подать заявку на получение финансовой поддержки от города, в том числе это касается экспорта и адаптации картин, дублирования.

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