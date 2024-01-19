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Новости

19 января, 07:30

Технологии

В столичных больницах рассказали о применении новых технологий в медицине

В столичных больницах рассказали о применении новых технологий в медицине

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Москва выходит на новый уровень в цифровизации здравоохранения. К концу 2024 года планируют все учреждения перевести на электронный документооборот. В первую очередь это касается медицинских карт.

Также в больницах и клиниках врачам на разных этапах лечения помогает искусственный интеллект. Где используют нейросети, как это оптимизирует работу медиков и что говорят пациенты о новых сервисах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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