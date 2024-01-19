В столичных больницах рассказали о применении новых технологий в медицине

Москва выходит на новый уровень в цифровизации здравоохранения. К концу 2024 года планируют все учреждения перевести на электронный документооборот. В первую очередь это касается медицинских карт.

Также в больницах и клиниках врачам на разных этапах лечения помогает искусственный интеллект. Где используют нейросети, как это оптимизирует работу медиков и что говорят пациенты о новых сервисах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.