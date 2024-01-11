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11 января, 11:45

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Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

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За пять лет в столице производство лекарств удалось увеличить почти в 2,5 раза. По состоянию на январь 2024 года, в городе действуют 95 профильных компаний, в них работают более 15 тысяч человек. Один из самых мощных кластеров России по производству лекарств формируется в "Технополисе "Москва", отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы добавил, что "Технополис "Москва" более чем на 80% закроет потребность в отечественных препаратах для больных онкологией. Одиннадцать компаний и восемь заводов работают над созданием современных лекарств. Столичные компании выпускают иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое, что повышает уровень столичной медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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