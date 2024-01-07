Мэр Москвы подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru

В течение 2023 года москвичи перечислили на благотворительность 54 миллиона рублей. Результатами в своем личном блоге поделился Сергей Собянин.

Мэр столицы напомни, что на портале московской мэрии в 2020 году запустили специальный сервис. За три года около 80 тысяч жителей столицы перевели с помощью сервиса более 100 миллионов рублей. Все собранные деньги идут на оплату медицинских исследований и лекарств для тяжелобольных, на поддержку многодетных семей, а также на закупку корма в приюты для животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.