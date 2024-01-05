Более 80 тыс человек посетили экскурсии акции "День без турникетов" – Собянин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Свыше 1,3 тысячи экскурсий состоялось в 2023 году в рамках акции "День без турникетов". К ним присоединились более 80 тысяч жителей и гостей Москвы, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Сергея Собянина.

По словам мэра, акция впервые прошла в 2012 году. Среди ее партнеров числятся заводы, издательства, театры, вузы, метрополитен, маркетплейсы и многие другие.

"У проекта есть практическая ценность – профориентация. Во время экскурсии все желающие могут посетить мастер-классы, задать вопросы рабочим и топ-менеджерам. В 2023-м "День без турникетов" поставил рекорд по числу площадок и количеству новых партнеров в рамках одной акции. В общей сложности в течение года в нем участвовали 850 площадок", – поделился Собянин.

С момента открытия проекта экскурсии в рамках акции посетили более 430 тысяч человек. Отмечается, что каждые три месяца культурно-туристические, промышленные, инновационные и транспортные компании города на три дня открывают свои двери для горожан и туристов.

В акции участвуют заводы и мануфактуры, швейные предприятия и крафтовые мастерские, театры и вузы, маркетплейсы, студии танцев и спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, Московский метрополитен и многие другие.

Вместе с тем на площадках акции организовывают мастер-классы, интерактивы, круглые столы с руководителями, топ-менеджерами и специалистами компаний. Подобные мероприятия помогают малому и среднему бизнесу познакомить потребителей со своими услугами и продукцией.

Москвичи и гости столицы смогут выбрать площадку и экскурсию на официальном сайте. Там собрана информация о предстоящих событиях, а также опубликованы видеоэкскурсии с инновационных площадок города.

Ранее стало известно, что программа "Твой старт в туризме" позволяет студентам столичных профильных вузов и колледжей погрузиться в жизнь современной туристической отрасли, на практике изучить актуальные тренды и познакомиться с работодателями. Благодаря промышленному туризму москвичи могут узнать о работе металлургических цехов, шоколадных фабрик и других.

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