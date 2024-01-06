Собянин рассказал, как проходит новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В фестивале "Усадьбы Москвы. Зима" участие в этом году принимают 15 усадеб. В них организовали более 400 просветительских, музыкальных, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

Среди участников представлены усадьбы Струйских, Васильчиковой, Мухиных, Салтыкова, Ржевского-Лихачевых-Филиппа, Михалково, Влахернское-Кузьминки, Остафьево, Разумовского, Воронцово, Люблино, Кусково, Сад имени Баумана, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".

Для гостей подготовили костюмированные балы-маскарады, гуляния, интеллектуальные лекции и музыкальные эксперименты, квесты для детей и познавательные экскурсии для взрослых.

В четверг, 4 января, в усадьбе Воронцово прошел бал-маскарад "Под Рождественской звездой" и экскурсия "По следам истории усадьбы Воронцово". В усадьбе Ржевского состоялись литературные чтения "Святочных рассказов" Н.С. Лескова.

В усадьбе Разумовского посетители смогли побывать на мастер-классе "Новогодний подарок графа Шереметева", лекции "Интеллектуального салона А.П. Шерер" и камерном концерте Imperialis Orchestra.

В парке усадьбы Влахернское-Кузьминки организаторы устроили мультимедийное шоу "Волшебный лес", главными героями которого являются символы старого и нового года – Кролик и Дракон.

Также гости могут посетить выступления диджеев, музыкантов и актеров. Завершающий музыкальный эксперимент пройдет 8 января в Екатерининском парке.

Вместе с тем во многих усадьбах-участниках мероприятия открылись стилизованные под XIX век почтовые станции, где москвичи могут подписать новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку страны.

По словам мэра, посетителями фестиваля уже стали 260 тысяч человек. Они подписали свыше 46 тысяч открыток и выпили почти 20 тысяч литров чая.

"Уверен, что этот фестиваль станет еще одной хорошей традицией нашего города", – добавил он.

Ранее стало известно, что Музей кино на ВДНХ в новогодние праздники организует бесплатные показы картин Леонида Гайдая и советских мультфильмов. Сеансы будут проходить ежедневно с 3 по 8 января. Начало показов запланировано на 12:30.

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