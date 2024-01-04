04 января, 13:40Мэр Москвы
Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В столице создали оперштаб для полного восстановления подачи электричества и теплоснабжения после пожара, произошедшего на подстанции на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, утром 4 января на подстанции на северо-востоке столицы произошел пожар, в результате которого некоторые здания остались без энергоснабжения.
Собянин уточнил, что экстренные службы оперативно справились с ликвидацией огня, однако часть зданий пришлось временно перевести на резервную схему энергоснабжения.
"Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь. К работе привлечены все городские службы", – заключил мэр Москвы.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелась трансформаторная подстанция. При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.
Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован
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