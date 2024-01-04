Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В столице создали оперштаб для полного восстановления подачи электричества и теплоснабжения после пожара, произошедшего на подстанции на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, утром 4 января на подстанции на северо-востоке столицы произошел пожар, в результате которого некоторые здания остались без энергоснабжения.

Собянин уточнил, что экстренные службы оперативно справились с ликвидацией огня, однако часть зданий пришлось временно перевести на резервную схему энергоснабжения.

"Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь. К работе привлечены все городские службы", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелась трансформаторная подстанция. При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.



Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован