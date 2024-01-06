Московские школы приняли рекордное число учеников за 2023 год – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За прошедший год московские школы приняли рекордное количество учеников за всю историю города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"За парты сели больше 1,1 миллиона ребят. Старшеклассники успешно сдали ЕГЭ и поставили рекорд по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде", – отметил он.



Студенты колледжей и школьники также оказались лидерами медального зачета Всероссийского чемпионата "Профессионалы".

В частности, в 2023 году в столице открылись более 40 новых школ и детских садов. В школах есть пространства с лабораторно-исследовательскими комплексами, комфортными зонами отдыха и аудиториями-трансформерами.

В частности почти 419 миллионов визитов было совершено в электронный дневник "Московской электронной школы". Вместе с тем лидирующую позицию заняло приложение "Дневник МЭШ". Среднее количество сессий в день составило 1,9 миллиона, а за год – свыше 292 миллионов. К веб-версии дневника за год обратились почти 127 миллионов раз.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве побили рекорд по вводу в эксплуатацию объектов образования инвесторами. Вместе с этим в городе ввели в эксплуатацию два культурных, 14 спортивных и четыре объекта здравоохранения.

Ранее сообщалось, что почти за шесть лет город передал школам, детским садам и образовательным комплексам свыше 130 новых зданий. Больше всего переданных объектов располагается в ТиНАО – 54 корпуса. Вторым по популярности стал юго-восток города с 17 объектами.

В столичном ТиНАО построили 25 соцобъектов за 2023 год