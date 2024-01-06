06 января, 23:54Общество
Володин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Публикация с теплыми пожеланиями появилась в его официальном телеграм-канале.
"Поздравляю со светлым Рождеством Христовым! Этот особенный праздник напоминает нам об идеалах добра и милосердия, обращает нас к духовным традициям", – написал он.
Володин пожелал россиянам здоровья и счастья, а также чтобы в каждую семью пришла рождественская радость, мир и любовь.
Ранее Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым. Глава государства отметил, что россияне относятся к этим праздникам с самыми добрыми чувствами и верят в то, что все задуманное обязательно осуществится.
Президент пожелал патриарху Кириллу успехов в ответственном служении, здоровья и всего наилучшего.
Открытки к Рождеству можно увидеть на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате
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