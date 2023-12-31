Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

В своем поздравлении президент России отметил, что россияне ждут Новый год и Рождество с самыми добрыми чувствами и верят в то, что все задуманное обязательно осуществится.

"От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего", – говорится в телеграмме.

Ранее в своем новогоднем поздравлении зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наступающий 2024 должен стать годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России. Он подчеркнул, что мысли и сердца россиян – с теми, кто защищает Родину в зоне специальной военной операции. Политик поблагодарил бойцов, которые встретят Новый год, защищая страну от врагов.

До этого президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом мировым лидерам. Традиционно, президент России поздравил лидеров стран СНГ (кроме Молдавии), руководителей Абхазии и Южной Осетии. Также президент РФ поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР. Из европейских коллег Путин поздравил лишь главу Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.