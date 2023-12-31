Медведев назвал полный разгром неофашизма главной задачей в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Наступающий 2024 должен стать годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграм-канале.

Медведев отметил, что сегодня мысли и сердца россиян – с теми, кто защищает Родину в зоне специальной военной операции. Политик поблагодарил бойцов, которые встретят Новый год, защищая страну от врагов.

"Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую Родину", – заявил Медведев.

Политик также подчеркнул, что уходящий год потребовал от россиян особой стойкости и сплоченности, уверенности, сил и настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами. Медведев напомнил, что россияне – не просто жители великой страны, а многомиллионый народ, доказавший свою способность одержать верх над опасным и циничным врагом, озаботиться о тех, кто нуждается в помощи, поддержавший жителей новых регионов в составе России.

"Мы в ответе за судьбу Родины. Будем бережно хранить и продолжать славные традиции нашей истории, трудиться на благо России и побеждать ради нее", – заявил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом мировым лидерам. Традиционно, президент России поздравил лидеров стран СНГ (кроме Молдавии), руководителей Абхазии и Южной Осетии. Также президент РФ поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР.