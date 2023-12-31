31 декабря 2023, 15:01Общество
Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение Путина было перезаписано
Фото: kremlin.ru
Распространившаяся в Сети информация о том, что новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам было перезаписано, не соответствует действительности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать появившиеся в социальных сетях слухи.
"Нет. Это не так. Это неправда", – ответил он.
Ранее Песков не стал отвечать, записано ли новогоднее обращение главы государства. Он подчеркнул, что россияне узнают об этом в ночь с 31 декабря на 1 января. По его словам, главным в этом обращении будет Новый год.
В свою очередь, пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что новогоднее обращение Путина и поздравление Сергея Собянина покажут в столичном метро в прямом эфире.
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