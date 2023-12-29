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29 декабря, 14:47

Общество

Песков не стал отвечать, записано ли новогоднее обращение Путина

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Россияне узнают, записано ли новогоднее обращение Владимира Путина, только в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

По его словам, главным в этом обращении будет Новый год.

С наступлением 2023 года Путин поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа. Президент в том числе заявил, что суверенное и безопасное будущее России зависит только от граждан, их силы и воли.

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