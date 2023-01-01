Президент поздравил россиян с Новым годом

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Владимир Путин по традиции поздравил россиян до боя курантов.

"Дорогие друзья, завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений. Это был год, который многое расставил по своим местам. <...> Он показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что защита Родины – это священный долг перед предками и потомками. По его словам, нравственная и историческая правда на стороне россиян. Глава государства подчеркнул, что российский многонациональный народ в очередной раз проявил мужество и достоинство словом и делом, поддержав военнослужащих.

Путин отметил, что суверенное и безопасное будущее России зависит только от граждан, их силы и воли.

"Сердечно поздравляю с Новым годом всех участников специальной военной операции. Благодарю вас за доблестную службу. За новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь", – заявил президент.

Он также поблагодарил железнодорожников, строителей, медиков и многих других профессионалов за их активную работу.

Глава государства также отметил, что уходящий год показал, что в России стали преобладать такие качества, как милосердие, доброта, постоянная поддержка и всеобщая любовь.

В любые времена в стране всегда отмечали Новый год, заявил Путин. Встречая его, все стремятся поздравить близких, почувствовать благодарность родителей, детей и родных. По словам Путина, сейчас наступило то время, когда следует отпустить все прошлые обиды. Вместе граждане смогут помочь друг другу обрести силы и душевное равновесие.

Между тем Сергей Собянин также поздравил жителей Москвы с Новым годом. Мэр пожелал, чтобы 2023-й принес больше любви, добра и радости. Он поблагодарил москвичей за доверие и поддержку. Собянин также пожелал жителям, чтобы их мечты были исполнены.

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