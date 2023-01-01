Военкор Коц назвал имена стоявших за Путиным в новогоднем обращении

Фото: kremlin.ru

Военный корреспондент Александр Коц в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, кто стоял за спиной Владимира Путина во время его новогоднего обращения к жителям России.

По словам Коца, одной из стоявших за российским лидером стала капитан гвардии медицинской службы 71-го полка Анна Сидоренко. Женщина оказала помощь множеству раненых в боевых действиях.

Также за президентом России стоял Герой РФ, механик-водитель Тимофей Матвеев, рядовой доброволец Александр Амелин и командир артиллерийского полка Дмитрий Жарких, удостоенные ордена Мужества.

В новогоднем обращении к россиянам президент назвал 2022 год трудным и полным необходимых решений. По словам российского лидера, в ушедшем году преобладающими среди жителей страны стали милосердие, доброта и постоянная поддержка. Путин поблагодарил военнослужащих, а также специалистов железнодорожной, строительной и медицинской сферы за профессионализм.



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