12:42Общество
Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"
Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны Сергей Шойгу присоединился к новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Девочка Даша из Ижевска, чей папа сейчас находится в зоне СВО, мечтала получить шлем, как у летчика, а также посетить парад Победы в Москве. В итоге министр передал ей защитный летный шлем с нарисованным на нем истребителем Су-35.
Кроме того, девочка получила в подарок копию панно "Парад Победы – 1945", оригинал которой выполнен Студией Грекова. С семьей ее пригласили в Москву, где она сможет вживую увидеть парад на Красной площади.
Ранее в акции "Елка желаний" принял участие первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он поздравил сразу трех детей. Например, для мальчика Димы из Саратова он организовал поездку в Москву с посещением палеонтологического музея и океанариума.
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