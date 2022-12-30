Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Михаил Мишустин принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Главе кабмина выпало исполнить мечту 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края.

"Елка желаний" проводится в России уже в пятый раз. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья. А в 2022 году к ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.