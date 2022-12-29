Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект закрепляет уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности. Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ такого типа.

За склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование, вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей.

Если используется служебное положение при совершении преступления, предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также за это может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. По его словам, закон нужен для того, чтобы отбить желание у потенциальных диверсантов этим заниматься.

Законопроект об уголовной ответственности за диверсии внесли на рассмотрение в Госдуму 8 декабря нынешнего года. В первом чтении его приняли 14 декабря, во втором – 20 декабря, в третьем – 21 декабря.

Совет Федерации принял закон о введении уголовной ответственности за диверсии 23 декабря.



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