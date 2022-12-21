Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в третьем, итоговом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

В России предложили закрепить уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности. Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ подобного типа.

Законопроект об уголовной ответственности за диверсии внесли на рассмотрение в Госдуму 8 декабря нынешнего года. В первом чтении его приняли 14 декабря, во втором – 20 декабря.

В документе предлагается приравнять действия диверсионного характера к деятельности террористического характера. Инициаторы законопроекта считают, что диверсионная деятельность направлена на дестабилизацию экономической безопасности и обороноспособности России.



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