Депутат Госдумы рассказал о штрафе за использование георгиевской ленты не по назначению

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказал о штрафе за использование георгиевской ленты не по назначению. Согласно новому принятому закону, который приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы, физические и юридические лица теперь будут оштрафованы за использование изображения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Швыткин привел пример, как мешки с мусором люди перевязывали георгиевской лентой. По этому случаю депутат направлял запрос в прокуратуру, где ему ответили, что этот вопрос не регулируется в правовом порядке. По мнению Швыткина, подобные ситуации необходимо урегулировать административной и уголовной ответственностью.

"Одно дело, когда это подарок к 9 Мая, к примеру ветеранам, и там присутствует георгиевская лента. А когда спиртные напитки, и просто так там привязано – это маленько другое. То есть когда георгиевская лента используется не по назначению, тогда привлекают к ответственности", – сказал политик.

Депутат отметил, что правоохранительные органы должны рассматривать любые заявления в части их компетенции на предмет совершаемого деяния. Он также сказал, что на территориях, недавно вошедших в состав России, были случаи издевательства над георгиевскими лентами. Новый закон будет регулировать эти случаи.

Ранее сообщалось, что закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы, был принят 20 декабря в третьем чтении. За осквернение георгиевской ленты предусматривается административная или уголовная ответственность. За нарушение физическим лицам грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическим лицам – штраф от трех до пяти миллионов рублей. Авторами закона являются секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

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