Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете принудительного сбора биометрии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Государственной думе во втором чтении был принят законопроект, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрических данных. Поправки будут внесены в закон об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физлиц.

Инициаторы законопроекта предлагают установить правовые основы обработки биометрии граждан, а также запретить принуждение к сдаче биометрии, ввести возможность удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги".

В случае принятия закона собирать будут образец голоса и изображение лица, при этом на сбор геномной информации будет наложен запрет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевой целью проекта является прекращение распространения биометрических данных коммерческими организациями и обеспечение их защиты.

Доктор юридических наук Александр Трещев поддержал введение уголовного наказания за принудительный сбор биометрии и отметил, что в 21 веке такая система распознавания может стать оружием в руках злоумышленников.

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