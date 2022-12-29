В Белоруссии сравнили падение украинской ракеты с инцидентом в Польше

Фото: телеграм-канал SHOT

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов сравнил падение украинской ракеты на территории республики с инцидентом в Польше. Видео с его комментарием опубликовал областной исполнительный комитет в своем официальном телеграм-канале.

"Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают", – сказал Коновалов.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило об украинской ракете С-300, которая была сбита системой ПВО. Ее обломки были найдены в Брестской области.

Как отметили в министерстве, воздушная цель была замечена 29 декабря в районе 10 утра. Ее удалось оперативно устранить. Обломки ракеты нашли в районе деревни Горбаха Ивановского района.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, которое находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.

В Варшаве заявили, что в произошедшем виновата Москва, однако позже польский лидер Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

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