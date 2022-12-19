Белоруссия поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер" – Лукашенко

Фото: Минобороны РФ

Российские комплексы С-400 и "Искандер" уже поставлены на боевое дежурство в Белоруссии, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Минске 19 декабря.

Белорусский лидер поблагодарил президента РФ за передачу оружия.

"Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплексы С-400, которые вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс "Искандер", который вы, пообещав полгода назад, передали нам", – приводит РИА Новости его слова.

Президент Белоруссии также добавил, что в настоящее время осуществляется подготовка экипажей для управления самолетами, на борту которых будут находиться специальные боеприпасы.

Лукашенко подчеркнул, что эти действия не являются угрозой. Он назвал их ответными мерами на растущую напряженность у границ республики.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко. Главы государств планировали обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Лукашенко отметил, что западные партнеры переживают из-за его частых встреч с российским коллегой. По словам белорусского лидера, с Путиным они находятся в постоянном контакте. Он уточнил, что так же активно контактируют и правительства. Лукашенко рассказал, что много встреч проходит и на уровне регионов и предприятий.

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