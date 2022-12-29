ПВО Белоруссии сбила украинскую ракету С-300

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Минобороны Белоруссии сообщило об украинской ракете С-300, которая была сбита системой ПВО. Ее обломки были найдены в Брестской области. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

Как отметили в министерстве, воздушная цель была замечена 29 декабря в районе 10 утра. Ее удалось оперативно устранить. Обломки ракеты нашли в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины", – говорится в публикации.

В свою очередь, военный комиссар региона, где были обнаружены части ракеты, заверил, что нет никаких причин для волнения.

Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал, что российские комплексы С-400 и "Искандер" уже поставлены на боевое дежурство в Белоруссии. Он поблагодарил Владимира Путина за передачу оружия.

Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время осуществляется подготовка экипажей для управления самолетами, на борту которых будут находиться специальные боеприпасы. Лукашенко подчеркнул, что эти действия не являются угрозой. Он назвал их ответными мерами на растущую напряженность у границ республики.

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