Глава Саратовской области уточнил, что ПВО сбила беспилотник в районе Энгельса

Фото: телеграм-канал SHOT

Забор частного дома, автомобиль и гараж были повреждены осколками сбитого беспилотника в районе Энгельса. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в результате также выбило окно на балконе в одном из домов. Никто из людей не пострадал.

Бусаргин также отметил, что распространяемая в соцсетях информация об эвакуации детсадов не соответствует действительности. Он уточнил, что все дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Ранее глава Саратовской области рассказал, что система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в Энгельсском районе. Тогда он отметил, что на место были отправлены экстренные службы.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.



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