Система ПВО сбила неопознанный объект в Энгельском районе под Саратовом

Фото: телеграм-канал Mash

На территории Энгельского района Саратовской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила неопознанный объект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как отметил глава региона, на место ЧП были отправлены экстренные службы Энгельса. Угрозы для местных жителей нет.

"Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", – добавил Бусаргин.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возможных взрывах в районе аэродрома Энгельса и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). После этого местные экстренные службы начали проверку данных сообщений.

До этого в ночь на 26 декабря в результате атаки украинских беспилотников на аэродром погибли трое военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО удалось сбить беспилотник на малой высоте. Авиационная техника не пострадала.

После инцидента глава Центра изучения общественных прикладных проблем, военный эксперт Александр Жилин заявил, что вторая за месяц атака ВСУ на аэродром была проверкой, какие действия предприняли российские власти после первого инцидента. Он также задался вопросом, почему БПЛА был сбит только в районе аэродрома, а на границе.



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