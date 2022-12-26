Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП на военном объекте в Энгельсе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Силовые структуры проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилась информация о хлопке на территории военного аэродрома. Очевидцы заявили, что слышали громкие звуки, затем была зафиксирована вспышка.

Бусаргин подчеркнул, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах Энгельса не было. Никакой угрозы для жителей нет.

"Все истории про эвакуацию из города – наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. <...> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", – написал он в своем телеграм-канале.

В начале декабря Киев нанес удары по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военных, еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпусов двух самолетов.

В ответ Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским объектам. Как сообщали в министерстве обороны РФ, удалось поразить все 17 объектов.

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