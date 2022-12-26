Военный эксперт прокомментировал вторую за месяц атаку ВСУ по аэродрому в Энгельсе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Атака украинского дрона по аэродрому в Энгельсе минувшей ночью была очередной попыткой разведки боем. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил глава Центра изучения общественных прикладных проблем, военный эксперт Александр Жилин.

"Это была попытка проверить, какие выводы сделал весь оборонный комплекс России, поскольку беспилотник прилетел тем же маршрутом, что и первый раз", – сказал он.

По мнению эксперта, тот факт, что беспилотник был сбит только в районе аэродрома, а не у границы, вызывает вопросы. Дело в том, что по пути БПЛА мог нанести удары и по другим целям, например по опасным химическим предприятиям.

Чтобы не допустить подобных инцидентов впредь, система ПВО в районе российско-украинской границы должна быть более плотной, считает он.

"Подобного рода вещи (атаки. – Прим. ред.) <...> выгодны ВСУ не столько с военной точки зрения и нанесения ущерба, а с точки зрения нанесения репутационных потерь (России. – Прим. ред.)", – подытожил Жилин.

В ночь на 26 декабря над аэродромом в Энгельсе российской системой ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения осколков БПЛА погибли трое военнослужащих ВС РФ.

Аналогичную атаку ВСУ предприняли в начале декабря. Тогда под удар попали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс. В результате погибли трое военных, еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпусов двух самолетов.



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