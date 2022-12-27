Путин попросил прислать ему огурцов в качестве новогоднего подарка

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал в рамках акции "Елка желаний". Глава государства узнал, как прошло ее путешествие, и попросил ребенка прислать ему огурцов в качестве новогоднего подарка. Об этом сообщает РИА Новости.

В выбранном президентом письме восьмилетняя Александра Титаренко рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Ее желания были исполнены.

"Чаем угощали? Баранки, печенье? Вкусно все было?" – спросил Путин у девочки.

Также лидер страны попросил Александру сделать ему ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает ее семья.

В конце телефонного разговора президент пожелал ребенку и семье всего самого доброго и поздравил их с наступающим праздником.

Ранее российский лидер заявил, что верит в Деда Мороза. Путин выразил мнение, что в это должны верить все приличные люди.

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