Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин подписал закон о закреплении за георгиевской лентой статуса одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. За осквернение этого символа грозит уголовная ответственность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы грозит штраф в размере до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Группе лиц за аналогичное преступление по предварительному сговору или в интернете грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин поведал о штрафах за использование георгиевской ленты не по назначению. Он привел в пример перевязывание лентой мешков с мусором.

В прокуратуре же депутату тогда отметили, что такие ситуации не регулируются в правовом порядке.



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