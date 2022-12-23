Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации принял законопроект, подразумевающий уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, статус георгиевской ленты закрепляется в качестве одного из символов воинской славы России и победы народа СССР в Великой Отечественной войне.

За публичное осквернение символа воинской славы действующее законодательство предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей для юридических лиц, до 3 миллионов – для физлиц, а также в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новый законопроект закрепляет использование ленты только в целях, связанных с исторической памятью, использование символа в любых других целях будет пресекаться законом. Законопроект вступит в силу со дня его публикации.

Ранее предложение о закреплении уголовной ответственности за осквернении георгиевской ленты приняла Госдума. Авторами инициативы стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.



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