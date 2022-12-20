Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и подразумевает наказание за их публичное осквернение в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Инициаторами законопроекта выступили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей для юридических лиц, до 3 миллионов – для физлиц или лишения свободы на срок до 5 лет.

По новому закону ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью, использование символа в любых других целях будет пресекаться законом.

Данный статус присвоен георгиевской ленте в честь подвигов защитников Отечества.

"В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты", – сказано в документе закона.

Ранее депутаты сообщили, что приравнивание георгиевской ленты к символам воинской славы поможет в борьбе с фальсификацией истории. В данный момент георгиевская лента запрещена в Грузии, Латвии, Украине. Похожие законы собираются принять в Литве и Молдове.

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