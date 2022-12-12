Георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы. После этого за ее осквернение будут наказывать штрафом до пяти миллионов рублей и уголовным сроком до пяти лет лишения свободы. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть 14 декабря.

Как считают депутаты, документ поможет в борьбе с фальсификацией истории. В данный момент Георгиевская лента запрещена в Грузии, Латвии, Украине. Похожие законы собираются принять в Литве и Молдове.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.