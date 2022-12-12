В России призвали учредить праздник благодарности родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной с инициативой о введении в России праздника благодарности родителям "Спасибо за жизнь!". Об этом сообщает RT.

Волынец пояснила, что идея об учреждении всероссийского праздника благодарности родителям возникла во время проведения демографического форума "Генерация-2050", организованного при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и правительства Татарстана.

По мнению Волынец, учреждение такого праздника поспособствует укреплению института семьи, гармонизации отношений между детьми и родителями и профилактике одинокой старости.

"Прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать предложение о введении в Российской Федерации всероссийского праздника благодарности родителям "Спасибо за жизнь!" и инициировать разработку проекта нормативно-правового акта", – говорится в письме Волынец.

Ранее сообщалось, что в России могут учредить День метростроителя, который запланировали праздновать 2 октября. Соответствующий проект подготовили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Уточнялось, что именно 2 октября в 1931 году в Советском Союзе появился "Метрострой".

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