День работников Роспотребнадзора будет официально отмечаться в России 15 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство РФ заявило, что День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет отмечаться в России 15 сентября. Соответствующее заявление появилось на сайте кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомству в течение двух месяцев закрепить это решение необходимым нормативным правовым актом.
"Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России осенью. Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября", – отмечается в материале.
Этот день сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора всегда воспринимали как свой профессиональный праздник, однако официально он не был закреплен. Отмечается, что 15 сентября в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет "О санитарных органах республики".
Ранее Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора с юбилеем санэпидемслужбы России.
Глава РФ уточнил, что в составе Роспотребнадзора – 85 территориальных ведомств, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 НИИ, а также 11 организаций соответствующего профиля и 18 противочумных учреждений. При этом всего в данных структурах работает свыше 67 тысяч человек.
По словам Путина, деятельность Роспотребнадзора имеет очень большое значение для россиян, общества и страны в целом и его действительно нельзя переоценить.
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