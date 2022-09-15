День работников Роспотребнадзора будет официально отмечаться в России 15 сентября

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Правительство РФ заявило, что День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет отмечаться в России 15 сентября. Соответствующее заявление появилось на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомству в течение двух месяцев закрепить это решение необходимым нормативным правовым актом.

"Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России осенью. Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября", – отмечается в материале.

Этот день сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора всегда воспринимали как свой профессиональный праздник, однако официально он не был закреплен. Отмечается, что 15 сентября в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет "О санитарных органах республики".

Ранее Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора с юбилеем санэпидемслужбы России.

Глава РФ уточнил, что в составе Роспотребнадзора – 85 территориальных ведомств, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 НИИ, а также 11 организаций соответствующего профиля и 18 противочумных учреждений. При этом всего в данных структурах работает свыше 67 тысяч человек.

По словам Путина, деятельность Роспотребнадзора имеет очень большое значение для россиян, общества и страны в целом и его действительно нельзя переоценить.