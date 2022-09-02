В России предложили официально учредить День грибника 3 октября

Фото: depositphotos/yacobchuk1

В России предложили официально закрепить День грибника, который отмечается в мире 3 октября. Об этом пишет RT.

С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее письмо он отправил главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву. Кроме того, депутат заявил о необходимости учредить празднование Всероссийского фестиваля грибов и ягод.

Он отметил, что сбор грибов является одним из видов активного отдыха россиян. Это возможность провести время с пользой, собраться семьей на природе и дополнить свой рационом сезонными дарами леса.

По мнению Крупника, движению грибников требуется поддержка со стороны государства.

"Прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны", – предложил он.

Ранее президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков сообщил, что грибной сезон может стать неудачным из-за неблагоприятных погодных условий во многих регионах РФ. Он отметил, что в этом году во многих областях выросло мало грибов из-за жары и отсутствия дождей.

Если в российских регионах наступит благоприятная погода, можно будет собрать урожай таких грибов, как опята, рыжики и маслята. В первую очередь важно, чтобы изменилась ситуация с осадками, подчеркнул эксперт.

Также, по словам Рудакова, важным фактором является высокая пожароопасная обстановка. Соответственно, МЧС ограничивает нахождение людей в лесах. Это тот фактор, который не дает людям собирать грибы, даже если они есть, объяснил он.