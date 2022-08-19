Грибник оценил безопасность покупки лисичек с рук

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Покупка лисичек на рынке не несет опасности, поскольку эти грибы практически не бывают червивыми и их сложно спутать с ядовитыми сородичами, заявил ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая Планета" Дмитрий Тихомиров. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Лисички с рук и на рынке покупать относительно безопасно. У лисичек есть огромное преимущество перед другими грибами. Это срок хранения, они могут оставаться свежими несколько дней, другие грибы на такое неспособны. И спутать их с какими-то ядовитыми двойниками, по мне, невозможно!" – сказал специалист.

По словам Тихомирова, некоторые пользователи Сети сообщают о неких ложных лисичках, имея в виду говорушку оранжевую. Он пояснил, что этот гриб не представляет никакой опасности.

"И продавцы лисичек ее точно не продают. Все же они понимают в грибах, да и дефицита в настоящих лисичках в наших лесах никакого нет", – заявил Тихомиров.

Он пояснил, что обычно грибники собирают белые и желтые лисички. Однако самой ценной и ароматной, по словам Тихомирова, является лисичка черная, которую большинство людей путают с поганками.

"Она у нас редкая, но если повезет, их можно набрать много, особенно на юге России, высушить, и по аромату она даст фору белым грибам", – отметил Тихомиров.

В качестве меры безопасности эксперт посоветовал лишь воздержаться от покупки завявших лисичек, которые можно узнать по потемневшим краям.

Ранее гастрокритик Александр Ильин рассказал, где попробовать самые вкусные лисички в Москве. Он побывал в заведениях Florentini, Rocky, Flor и оценил блюда с данными грибами.

