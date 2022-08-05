Миколог сообщил, что жара прервала грибной сезон в Подмосковье

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Жаркая погода в Подмосковье негативно влияет на рост грибов. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на миколога, ведущего специалиста кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова.

"Грибной сезон в Подмосковье уже начался, но жара его притушила. После тех дождичков, которые были, грибы пошли – это лисички, подберезовики, маслята, но жара, конечно, сильно притушила грибной сезон. Где подстилка сохранила влажность, там появились грибы, но про нормальный, массовый грибной сезон говорить пока рано, нужны дожди", – объяснил специалист.

Дьяков отметил, что грибов будет немного больше в местах с влажной почвой. Например, на окраинах болот и в оврагах.

Ранее на юго-западе Москвы горожане нашли белые грибы. Грибное место обнаружили в Битцевском лесопарке.

До этого гастрокритик Александр Ильин рассказал, где попробовать самые вкусные лисички в Москве. Он побывал в заведениях Florentini, Rocky, Flor и оценил блюда с данными грибами.