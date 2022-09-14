Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием санэпидслужбы

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Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора с юбилеем санэпидемслужбы России.

"Дорогие друзья, сердечно поздравляю присутствующих в этом зале и всех сотрудников Роспотребнадзора, работающих в регионах нашей огромной страны, со столетием образования санитарно-эпидемиологической службы России", – цитирует его РИА Новости.

Глава РФ уточнил, что в составе Роспотребнадзора – 85 территориальных ведомств, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 НИИ, а также 11 организаций соответствующего профиля и 18 противочумных учреждений. При этом всего в данных структурах работает свыше 67 тысяч человек.

По словам Путина, деятельность Роспотребнадзора имеет очень большое значение для россиян, общества и страны в целом, и его действительно нельзя переоценить.

Ранее в РФ предложили отмечать День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 15 сентября. С инициативой выступила сама служба.

Авторы инициативы подчеркивали, что учреждение такого праздника сплотит коллектив, повысит мотивацию к работе, а также будет способствовать сохранению историко-культурного наследия.