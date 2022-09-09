Роспотребнадзор ответит москвичам на вопросы о школьном питании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Роспотребнадзора по столице c 5 по 16 сентября проконсультирует москвичей по вопросам организации питания в школах.

Свои вопросы граждане могут задать с понедельника по четверг c 09:00 до 17:30, в пятницу c 09:00 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45) по телефонам 8 (495) 687-40-57; 8 (495) 687-63-60. Также консультацию можно получить по номерам:

отдела консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" – 8 (495) 687-39-61 ;

; круглосуточной "горячей линии" Управления Роспотребнадзора по Москве – 8 (495) 539-36-96 ;

; Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43 .

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко предложил создать отдельный департамент Минпросвещения для работы с вопросами школьного питания.

Профессор добавил, что совершенствовать систему питания следует за счет достижений российской науки. Кроме того, уместно применять современные технологии переработки, а также модернизировать материально-технологическую базу пищеблоков. Онищенко заявил, что в России необходимо обеспечить горячим бесплатным питанием не только учеников начальной школы, но и учащихся 5–7-х классов.