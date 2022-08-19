Школьное питание должен регулировать отдельный департамент Минпросвещения – Онищенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко предложил создать отдельный департамент Минпросвещения для работы с вопросами школьного питания. Об этом сообщает ТАСС.

"Я бы просил замминистра просвещения: создайте в структуре министерства департамент, который будет заниматься вопросами, связанными с питанием в школах. Это огромная работа", – заявил Онищенко.

Профессор добавил, что совершенствовать систему питания следует за счет достижений российской науки. Кроме того, уместно применять современные технологии переработки, а также модернизировать материально-технологическую базу пищеблоков.

Геннадий Онищенко заявил, что в России необходимо обеспечить горячим бесплатным питанием не только учеников начальной школы, но и учащихся 5 – 7 классов.

В июле сообщалось, что депутаты Госдумы планируют проработать вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся старших классов в школах. Глава комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что о сроках этой большой работы пока говорить рано.