Школьное питание должен регулировать отдельный департамент Минпросвещения – Онищенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко предложил создать отдельный департамент Минпросвещения для работы с вопросами школьного питания. Об этом сообщает ТАСС.
"Я бы просил замминистра просвещения: создайте в структуре министерства департамент, который будет заниматься вопросами, связанными с питанием в школах. Это огромная работа", – заявил Онищенко.
Профессор добавил, что совершенствовать систему питания следует за счет достижений российской науки. Кроме того, уместно применять современные технологии переработки, а также модернизировать материально-технологическую базу пищеблоков.
Геннадий Онищенко заявил, что в России необходимо обеспечить горячим бесплатным питанием не только учеников начальной школы, но и учащихся 5 – 7 классов.
В июле сообщалось, что депутаты Госдумы планируют проработать вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся старших классов в школах. Глава комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что о сроках этой большой работы пока говорить рано.
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