Онищенко предложил расширить программу горячего питания в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Программу горячего питания в российских школах необходимо распространить на учеников 5–7-х классов, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны продолжить президентскую инициативу и кормить детей уже не только начальной (школы. – Прим. ред.), но и 5–7-е классы. И вот так, постепенно, закрыть эту тему", – сказал он.

По словам Онищенко, данную инициативу необходимо реализовать, несмотря на имеющиеся бюджетные трудности.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты планируют проработать вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся старших классов в школах. По ее словам, для этого необходимо проанализировать возможности пищеблоков и проработать вопросы логистики.