В РФ предложили отмечать День государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В РФ предложили отмечать День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 15 сентября. С инициативой выступил Роспотребнадзор, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В этом году службе исполняется 100 лет. Она была учреждена 15 сентября 1922 года Декретом СНК РСФСР.
По словам авторов инициативы, учреждение такого праздника сплотит коллектив, повысит мотивацию к работе, а также будет способствовать сохранению историко-культурного наследия.
Ранее Владимир Путин учредил 2 октября День среднего профессионального образования. Отмечалось, что праздник направлен на развитие и популяризацию среднего профессионального образования.
До этого также президент подписал указ об установлении Дня российской анимации 8 апреля. Уточнялось, что в этот день в 1912 году в РФ состоялась премьера одного из первых анимационных фильмов в истории страны – кукольной картины Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".
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