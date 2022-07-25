Путин учредил День среднего профессионального образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин учредил 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что праздник учреждается для развития и популяризации среднего профессионального образования.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением установить сокращенную рабочую смену в день рождения. Он уточнил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, сокращается на час. При этом, продолжил он, законодательство не предусматривает аналогичной трудовой льготы по случаю дня рождения, а этот праздник граждане традиционно отмечают в кругу семьи.

