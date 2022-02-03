Российский банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

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Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Об этом со ссылкой на кредитную организацию сообщает РБК.

На такой график перевели часть работающих дистанционно сотрудников. Отмечается, что речь идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров. Пока эксперимент охватывает 5% персонала.

Как рассказала изданию представитель банка, если эксперимент даст положительные результаты, то его расширят для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые постоянно работают на удаленке.

В то же время управляющий директор кредитной организации Анна Камбулова сообщила, что программа затронет 12% работающих дистанционно сотрудников. Она уточнила, что масштаб пока ограничен, эксперимент проводится в коворкинге турецкого отеля.

Каждый сотрудник может поучаствовать в эксперименте один раз, однако после возвращения в Россию график могут сохранить. Планируется, что в общей сложности новый формат в течение года протестируют около тысячи сотрудников банка.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков заявил, что главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы. Он также сообщил, что обсуждение по вопросу перехода на четырехдневку ведут власти, профсоюзы и бизнес. Глава ФНПР считает, что такое предложение может поступить как со стороны работодателей, так и со стороны правительства, в частности от Минтруда.