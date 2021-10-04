В "Союзе отцов" назвали долгожданным появление в РФ праздника для пап

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель республиканского отделения "Союза отцов" Юрий Соленов рассказал Москве 24, что новый праздник станет важным не только для самих пап, но и для семьи в целом.
Ранее Владимир Путин установил в РФ День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября. Инициатива принадлежала экс-омбудсмену по правам ребенка в России Анне Кузнецовой.
"Это долгожданное позитивное событие для нас, мы ратовали за него 7 лет. И в конце концов волевое решение нашего президента поставило жирную точку в этом вопросе. Многие говорили, что есть Международный день отца и зачем это все мешать и путать, но мы все-таки сами по себе уникальны, Россия имеет свой собственный путь развития. Семейные ценности всегда находятся у нас в почете и уважении", – подчеркнул Соленов.
В том, что День отца будет праздноваться именно в третье воскресенье октября, есть особый смысл, считает эксперт.
Ранее в России предлагали ввести отцовский капитал. Его размер может составить 639,4 тысячи рублей. Предполагается, что получить деньги родители смогут при рождении трех и более детей в одной семье.
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