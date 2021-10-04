В "Союзе отцов" назвали долгожданным появление в РФ праздника для пап

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель республиканского отделения "Союза отцов" Юрий Соленов рассказал Москве 24, что новый праздник станет важным не только для самих пап, но и для семьи в целом.

Ранее Владимир Путин установил в РФ День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября. Инициатива принадлежала экс-омбудсмену по правам ребенка в России Анне Кузнецовой.

"Это долгожданное позитивное событие для нас, мы ратовали за него 7 лет. И в конце концов волевое решение нашего президента поставило жирную точку в этом вопросе. Многие говорили, что есть Международный день отца и зачем это все мешать и путать, но мы все-таки сами по себе уникальны, Россия имеет свой собственный путь развития. Семейные ценности всегда находятся у нас в почете и уважении", – подчеркнул Соленов.

В том, что День отца будет праздноваться именно в третье воскресенье октября, есть особый смысл, считает эксперт.





Юрий Соленов председатель республиканского отделения "Союза отцов" Хорошо, что президент учредил третье воскресенье октября. Это своего рода старт месяцу перед днем матери. Это время, когда мамы и папы будут уделять особое время семье, формированию своих семейных традиций.

Ранее в России предлагали ввести отцовский капитал. Его размер может составить 639,4 тысячи рублей. Предполагается, что получить деньги родители смогут при рождении трех и более детей в одной семье.

Медведева Светлана